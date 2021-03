Covid, il bollettino del 2 marzo: 17.083 positivi e 343 decessi

Reso noto il bollettino del Covid dalla Protezione Civile: cresce il numero di decessi e delle terapie intensive

La Protezione Civile ha reso noti i dati riguardo il contagio del Covid-19. Il bollettino recita 17.083 nuovi positivi (ieri 13.114), a fronte di 335.983 tamponi. Cresce il numero di decessi, arrivato a 343, rispetto a ieri (246). Ancora in aumento le terapie intensive, ben 38 ricoveri in più (ieri +58). Il tasso di positività odierno è di 5,1%, in calo rispetto al 7,6% di ieri. In totale, gli attualmente positivi sono 430.996.

Di seguito, il bollettino completo:

Attualmente positivi: 430.996

• Deceduti: 98.288 (+343)

• Dimessi/Guariti: 2.426.150 (+10.057)

• Ricoverati: 21.897 (+496)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.327 (+38)

• Tamponi: 40.639.503 (+335.983)

Totale casi: 2.955.434 (+17.083, +0,58%)