Le ultime sul futuro di Maurizio Sarri attraverso le parole del suo ex collaboratore nonché amico Fabrizio Ferrari

Sarri di nuovo al Napoli? Come spiegatovi da Calciomercato.it, la pista azzurra si è raffreddata per il 62enne tecnico ancora a spasso dopo l’esonero dalla Juventus. Resta viva la pista Fiorentina, interessata pure al Ds dei partenopei Giuntoli. Va detto, però, che c’è chi esclude la ripartenza di Sarri da una panchina italiana. Parliamo di Fabrizio Ferrari, anche lui allenatore ma soprattutto ex collaboratore e amico del classe ’59.

Calciomercato Napoli, ritorno Sarri | Ferrari: “Destinato a campionati esteri”

Nel corso del programma ‘Tiki Taka’ andato in onda ieri sera su ‘Italia Uno’, proprio Fabrizio Ferrari ha escluso il ritorno di Sarri sia al Napoli che in Serie A: “Credo che sia destinato a campionati esteri e non a quelli italiani“, le sue parole.

Sarri piace anche alla Roma, anche se i giallorossi – per il dopo Fonseca, nel mirino dell’ex Porto – hanno sempre Massimiliano Allegri in cima alle preferenze.