Calciomercato Juventus, affare Traore | L'annuncio dell'agente

La Juventus a gennaio ha preferito non intervenire sul mercato e concentrare le proprie risorse -provate dalla pandemia- per la prossima estate. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, alla prima esperienza da allenatore, è chiaramente volta a mandare avanti un processo di ringiovanimento della squadra. E questo la Juve lo ha dimostrato l’estate scorsa, visto che sono arrivati giocatori come McKennie, Chiesa e Kulusevski. Una dimostrazione di saper guardare al mercato europeo, ma anche a quello italiano.

Infatti, sono tanti i giocatori posti sotto osservazione dalla Juve in Serie A. Soprattutto quelli dei club con cui i rapporti sono molto buoni, come per esempio Udinese e Sassuolo. Proprio tra le fila dei neroverdi c’è un elemento che farebbe al caso di Pirlo per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Hamed Traoré, che si è messo in evidenza qualche stagione fa con l’Empoli e oggi si sta ben comportando con De Zerbi.

Juventus, tutto fatto per Traore

Antonio Imborgia, agente di Hamed Traoré, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘CalcioNapoli 24 TV‘, soffermandosi sul centrocampista del Sassuolo e confermando quanto dichiarato anche a CMIT TV. Di seguito, le sue parole: “Il suo percorso è iniziato bene, bisogna capire cosa farà De Zerbi l’anno prossimo. Ma esiste una situazione definita per Traoré con la Juventus. Dipende cosa vorranno fare i bianconeri, ma è già tutto definito. Se decidono diversamente, vedremo”. Intanto, vanno comprese anche le intenzioni delle altre parti in causa: “Bisogna parlare anche col Sassuolo e col giocatore, per capire le loro volontà”. Traoré è al Sassuolo dall’estate del 2019 e ha un contratto fino al 2022, in caso di obbligo di riscatto da effettuare entro la prossima estate per 16 milioni di euro.