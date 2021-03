La Juventus deve rinforzare le fasce e guarda ad un giovane spagnolo con il contratto in scadenza nel 2022

La Juventus ha la necessità di intervenire sulla fasce. L’assenza di un terzino è una delle pecche della rosa a disposizione di Pirlo che ha dovuto fare di necessità virtù in questa stagione. Per questo in vista del calciomercato estivo, Paratici lavora anche per coprire la falla esterni nella squadra bianconera.

Tra i tanti nomi accostati alla società piemontese, ci sarebbe anche Jesus Vazquez, 18 anni, terzino mancino del Valencia che ha già raccolto qualche apparizione in prima squadra. Un interesse che secondo ‘Cadena Ser’ risale addirittura al 2018, quando – in occasione della gara Champions tra le due compagini – gli osservatori bianconeri misero gli occhi sul baby esterno, impegnato all’epoca in Youth League.

Juventus, occhi su Jesus Vazquez: i dettagli

Da allora, riporta la stessa fonte, l’interesse non è mai scemato tanto che di recente ci sono stati nuovi contatti per provare a chiudere l’operazione. Vazquez è in scadenza di contatto nel 2022 ed ha una clausola da 25 milioni di euro. Il 18enne però non ha alcuna intenzione di accelerare la decisione sul futuro. Con il club spagnolo costretto a far cassa entro il 30 giugno e Gayà come pezzo ‘pregiato’, ecco che il giovane terzino potrebbe ritrovarsi al centro del progetto. Un’ipotesi che potrebbe spingerlo al rinnovo.