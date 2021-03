Novità importanti in ottica calciomercato Inter. La nuova politica di Suning può fare saltare un acquisto a Marotta e Conte

L’Inter vive due realtà parallele. In campo la squadra di Antonio Conte vola e, grazie alle cinque vittorie in cinque partite nel girone di ritorno di Serie A, ha preso la testa della classifica con 4 punti di vantaggio (e lo scontro diretto a favore, ndr) sul Milan. In società, invece, il gruppo Suning è sempre alla ricerca di nuovi partner per cedere le quote di maggioranza e uscire progressivamente dal calcio. In attesa di capire se e quando la trattativa con il fondo BC Partners dovesse andare in porto, la situazione inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche sul terreno del calciomercato.

Calciomercato Inter, De Paul si allontana: le ultime

Seguito da tempo, lo scorso gennaio l’Inter ha provato a portare a Milano Rodrigo De Paul. Ma soprattutto a causa della mancata cessione di Eriksen, l’affare sfumò. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’, l’amministratore delegato Beppe Marotta trovò un accordo con il centrocampista argentino e con l’Udinese bloccando il suo arrivo in estate. Un colpo che rischia fortemente di saltare vista la situazione: né il giocatore né il club friulano, infatti, saranno disposti ad aspettare a lungo l’Inter.