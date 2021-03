Tantissime le voci che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, accostato anche alla Roma

Gli ultimi, deludenti, risultati della Juventus, hanno fatto finire, inevitabilmente, sulla graticola, l’allenatore Andrea Pirlo. Dopo la sconfitta contro il Porto nell’andata degli ottavi della Champions League e il pareggio esterno sul campo del Verona in campionato, con la capolista Inter adesso distante 10 punti (da recuperare la partita col Napoli), non sono mancate le critiche nei confronti del tecnico bianconero. Tra le principali accuse mosse, quella della mancanza del gioco, mentre a parziale discolpa ci sono i tantissimi infortuni che stanno tartassando la rosa della squadra campione d’Italia in carica. E tra le molte indiscrezioni che riguardano la panchina della Juventus, da Zinedine Zidane del Real Madrid a Simone Inzaghi della Lazio, spunta anche la suggestione che vorrebbe Massimiliano Allegri di ritorno a Torino dopo due anni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Pirlo stroncato | “Non è un allenatore e non lo sarà mai!”

Calciomercato, Allegri tra Juventus e Roma: la rivelazione

La Juventus, ad oggi, sembra avere tutta l’intenzione di andare avanti con Andrea Pirlo ancora per diverso tempo e, come riportato da Calciomercato.it, nel frattempo bisognerà capire come si muoverà la proprietà riguardo al futuro della dirigenza, in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Proprio per questo motivo, è in programma un incontro tra il presidente Andrea Agnelli e John Elkann, presidente di Exor, per discutere di tutte queste dinamiche. Ma per quanto riguarda la panchina, la situazione sembra fluida. Per quanto riguarda, invece, il futuro di Allegri, in tempi non sospetti vi abbiamo parlato della possibilità concreta di succedere a Paulo Fonseca, seguito da Benfica e Porto, sulla panchina della Roma nella prossima stagione. E ulteriore arriva conferma dal giornalista Paolo Bargiggia che, attraverso un tweet, ha così risposto ad un follower che chiedeva lumi su un eventuale ritorno di Allegri alla Juventus: “Non mi risulta. Mi risulta che Allegri possa allenare al Roma“. Un messaggio chiaro.