Cambio in panchina in casa Arminia Bielefeld: esonerato il tecnico Neuhaus, scelto Kramer come sostituto

Novità in Bundesliga. Salta la panchina di Uwe Neuhaus in casa Arminia Bielefeld. La società nerazzurra, terz’ultima a pari merito con l’Hertha Berlino (ma con una gara in meno da disputare), ha deciso di esonerare il tecnico e il suo vice Peter Nemeth con effetto immediato. Una decisione presa a seguito dei recenti risultati ottenuti dalla squadra, capace di conquistare un solo punto (nel pari per 3-3 contro il Bayern Monaco) nel corso di queste ultime cinque giornate di campionato. Il club ha già tra l’altro nominato il sostituto: si tratta di Frank Kramer, ex allenatore delle nazionali giovanili tedesche (prima l’under-19, poi l’under-20 e infine l’under-18).

Arminia Bielefeld, via Neuhaus ecco Kramer | I comunicati UFFICIALI

Questo il comunicato ufficiale in merito all’esonero di Neuhaus: “Siamo molto grati a Uwe Neuhaus e Peter Nemeth per il lavoro che hanno svolto da quando sono entrati in carica nel dicembre 2018. Come capo allenatore, Uwe Neuhaus ha assunto la squadra in una situazione molto difficile e l’ha trasformata nei campioni di seconda divisione e centrando la promozione in Bundesliga. L’ottava promozione dell’Arminia Bielefeld in Bundesliga sarà sempre associata al nome di Uwe Neuhaus”.

Il club ha poi comunicato il nome del sostituto, si tratta di Frank Kramer. Questo il comunicato ufficiale: “Arminia Bielefeld ha ingaggiato un nuovo allenatore: Frank Kramer. Il 48enne tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 e martedì guiderà l’allenamento della squadra”. Queste le prime parole rilasciate dal nuovo allenatore nerazzurro: “L’Arminia si è sviluppata meravigliosamente negli ultimi anni ed è un club entusiasmante che mi fa un’impressione molto seria e orientata alla prospettiva. Sono felice di farne parte adesso. Voglio davvero lavorare con i giocatori e l’intera squadra”. “Con Frank abbiamo avuto discussioni convincenti. Ha una vasta esperienza e siamo convinti sia il tipo di allenatore che si adatta al nostro percorso e di cui abbiamo bisogno per i prossimi passi di sviluppo” hanno commentato dalla dirigenza.