SONDAGGIO CM.IT – Corsa Champions, Lazio out!

Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, gli utenti rispondono sulla corsa Champions: Lazio destinata a restare fuori

Weekend di campionato che ha decisamente rimescolato le carte nell’agguerrita corsa per un posto in Champions League. Passi falsi per la Juventus, fermata sul pari dal Verona, nonché per Lazio e Roma, battute da Bologna e Milan. Ne hanno approfittato Atalanta e Napoli, che vincendo contro Sampdoria e Benevento hanno guadagnato terreno rispetto alle dirette concorrenti.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti chi tra le tre compagini che sono inciampate in questo fine settimana rischi maggiormente di rimanere fuori dalla corsa. La Lazio, secondo il 58,9% dei votanti, alla fine non riuscirà a piazzarsi tra le prime quattro. Per il 27,4%, è la Roma che invece sicuramente non centrerà l’obiettivo. Appena il 13,7% ipotizza una Juventus non solo fuori dal discorso scudetto, ma addirittura fuori dalla principale competizione europea per club.