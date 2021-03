Rennes, ufficiali le dimissioni del tecnico Stephan: numerosi i nomi in corsa, anche un ex della Nazionale può subentrare

Non è riuscito a ripetere le strepitosi stagione scorse, che l’hanno portato addirittura in Champions League e alla vittoria in Coppa di Francia contro il Psg, sulla panchina del Rennes. Julien Stephan ha rassegnato le sue dimissioni, fatale l’ultima sconfitta interna contro il Nizza, la terza consecutiva in campionato. Squadra scivolata al nono posto, con appena 38 punti e lontanissima dalle prime posizioni. Il club francese per ora ha affidato la squadra al tecnico in seconda Philippe Bizeul, ma va alla ricerca di chi possa subentrare.

Rennes, anche Thiago Motta in lizza per la panchina: tutti i nomi

Tra i nomi in corsa, secondo ‘Footmercato.net’, anche Thiago Motta. L’ex centrocampista della Nazionale ed ex tecnico del Genoa va alla ricerca di una occasione per ricominciare dopo il fallimento sulla panchina rossoblu’. Partita più che mai aperta, i nomi papabili sono piuttosto numerosi ed è difficile fare pronostici. Anche se secondo ‘France Football’, il nome principale e quello per il momento più avanti degli altri sarebbe quello dell’ex Bordeaux Gouvernnec. In seconda fila, le ex leggende della nazionale francese Vieira e Henry. A seguire, i vari Genesio, Favre, Poyet, tutti allenatori che cercano riscatto dalle recenti delusioni e l’occasione di rimettersi in pista.