Parma, UFFICIALE: lesione per Cornelius | Salta l'Inter

Lesione muscolare per Cornelius, che salterà la prossima partita contro l’Inter. Pellè ha lavorato in gruppo: ecco il report del Parma



Il Parma è tornato in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro la capolista Inter, in programma giovedì. Servirà un’impresa alla squadra di D’Aversa per rilanciarsi verso la zona salvezza. L’allenatore, però, dovrà fare sicuramente a meno di Cornelius, che ha riportato una lesione muscolare. In forte dubbio anche Conti, Gervinho e Zirkzee, mentre Pellè è tornato ad allenarsi in gruppo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco il report ufficiale del club emiliano: “Graziano Pellè ha lavorato con i compagni. Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 1 grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Andrea Conti a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee”.