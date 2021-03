Napoli, Gennaro Gattuso si avvia a recuperare un altro big dopo lo stop: il punto sugli infortunati in casa azzurra

Il Napoli ha ritrovato il sorriso con la vittoria per 2-0 contro il Benevento. Azzurri che incassano tre punti che sono ossigeno puro e tengono viva la corsa per un posto in Champions League, i motivi di ottimismo per Gattuso vengono anche dal graduale recupero degli infortunati. L’infermeria sta iniziando a svuotarsi, quest’oggi sono arrivate buone notizie per il recupero di un altro dei lungodegenti.

Come si apprende dal report dell’allenamento odierno della squadra azzurra, Manolas ha svolto parte della seduta in gruppo. Si avvicina dunque il momento del suo rientro in campo. Ancora a parte invece Petagna e Lozano, per il recupero dei quali serviranno invece ancora alcuni giorni. La speranza è riavere l’attacco al completo in vista del terribile trittico di metà marzo con Milan, Juventus e Roma.