Doppia brutta notizia per Sergio Conceiçao in vista anche della gara di ritorno di Champions League tra Juventus e Porto: due big KO

La Juventus di Andrea Pirlo è reduce dal pareggio in trasferta sul campo del Verona che ha contribuito a creare ulteriore distacco dal duo di testa composto da Inter e Milan. I bianconeri dovranno però presto rialzare la testa già contro lo Spezia, prima del prossimo weekend di Serie A che precederà la gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto. Ronaldo e soci affronteranno infatti i lusitani allo ‘Stadium’ il prossimo 9 marzo, con il compito di ribaltare il passivo per 2-1 dell’andata al ‘Do Dragao’. Il gol di Chiesa aveva restituito vita ad una Juventus troppo zoppicante ed incerta per essere vera, che nella gara di ritorno dovrà per forza di cose cambiare marcia per ambire al passaggio del turno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve, Arthur non molla: speranze per il Porto, mercoledì decisivo

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: nuovo caso Covid! Il comunicato

Verso Juventus-Porto, doppio KO: Pepe e Oliveira non si allenano

Non arrivano notizie incoraggianti per il Porto dall’infermeria. Il bollettino medico pubblicato dai biancoblu in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale evidenzia come Pepe e Sérgio Oliveira non si sono allenati e sono in dubbio per le prossime uscite. Nello specifico il centrale portoghese ha una contusione con edema alla gamba destra, mentre il centrocampista ha rimediato una contusione con livido e livido sull’anca sinistra. Nel bollettino presente inoltre anche il nome del portiere Mbaye che ha fatto allenamento condizionato.

Il porto ricomincerà ad allenarsi questo martedì, a partire dalle 10.30 in vista delle prossime partite ufficiali che precederanno l’impegno più importanti: l’ottavo di ritorno della prossima settimana in casa della Juventus.