Coronavirus, nominato il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza

È stato nominato oggi il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo

L’Italia continua a lottare strenuamente contro l’emergenza Coronavirus che ormai da un anno ha colpito l’intero pianeta. A tal proposito Domenico Arcuri non è più commissario per l’emergenza Covid. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale sul sito ‘Governo.it’ che evidenzia: “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, nuove ordinanze | Lombardia, Piemonte e Marche arancioni, Sardegna zona bianca

Nuovo profilo dunque per fronteggiare l’attuale emergenza. Si tratta del generale Francesco Paolo Figliuolo che ha maturato esperienze e ricoperto diversi incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha inoltre anche ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, mentre dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito.