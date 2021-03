Coronavirus, bollettino 1 marzo: 13.114 nuovi casi e 246 decessi

Aumentano le terapie intensive e i ricoveri nei reparti Covid. Il tasso di positività sale al 7.7%: il bollettino di oggi

Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.114 nuovi casi positivi, mentre ieri erano 17.455. Diminuiscono i tamponi effettuati: 170.633, contro i 257.024 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,68% (ieri 6,8%), e nel conteggio, dallo scorso gennaio, rientrano anche i test rapidi. Sono purtroppo 246 i morti, 58 i pazienti in più in terapia intensiva. Le vittime in totale sono 97.945. I guariti sono invece 10.894, per un totale di 2.416.093. Infine, i ricoverati con sintomi sono 19.112 (+474), 402.932 le persone in isolamento domiciliare (+1.434).