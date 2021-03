Calciomercato Roma, numeri impietosi per Fonseca | Si delinea il futuro: lo scenario

La Roma ieri ha perso uno scontro diretto delicato contro il Milan per la corsa a un posto valido per la prossima Champions League. Dito puntato verso Fonseca: lo scenario per il suo futuro

La prestazione della Roma contro il Milan nella partita andata in scena per il posticipo di Serie A è stata decisamente poco convincente. Nonostante abbiano trovato il pareggio a inizio ripresa, i giallorossi hanno perso un match importante nella corsa alla Champions League con il punteggio di 1-2.

I capitolini hanno evidenziato gravi lacune difensive, sia nei singoli che in generale nella prestazione di squadra. La sensazione è che sia mancata una vera reazione proprio in uno scontro diretto cruciale per l’andamento della stagione. Non è un caso che sia successo proprio contro il Milan. La Roma ha faticato tremendamente negli scontri diretti in Serie A con Paulo Fonseca in panchina. E’ riuscita, infatti, a totalizzare solo 3 punti su 24 a disposizione in questa stagione e con sconfitte evidenti e nette contro Lazio, Milan e Atalanta. Una vera reazione sul campo è arrivata solo nel pareggio contro l’Inter, ma è troppo poco in un bilancio fortemente negativo.

Se si snocciolano i numeri in maniera più approfondita, nei 21 big match affrontati con Fonseca in panchina sono arrivate 11 sconfitte, 7 pareggi e 3 vittorie. Sono 42 i gol subiti e 24 i gol fatti. In questa stagione, invece, 5 sconfitte e 3 pareggi con 21 gol subiti e 9 fatti. La Roma dopo ieri si è attestata, inoltre, come settima peggior difesa del campionato, a pari merito con il Bologna.

Molte critiche a Fonseca sono arrivate anche per la gestione del gruppo. Alcuni calciatori, tra cui Federico Fazio, sono stati considerati praticamente fuori rosa per gran parte della stagione per poi essere rispolverati in un momento importante come il match di ieri, a causa delle necessità. Si punta il dito anche contro i cambi dell’allenatore, spesso non in grado di dare una reale sterzata e di incidere sull’andamento della partita.

Calciomercato Roma, Fonseca in discussione: lo scenario per l’estate

Numeri impietosi che inevitabilmente complicano anche la rincorsa della Roma a un posto valido per la prossima Champions League. Dopo gli eventi avvenuti solo qualche settimana fa e l’ammutinamento della squadra poi rientrato, il futuro di Paulo Fonseca resta comunque fortemente in discussione. Molto probabilmente non sarà l’allenatore della Roma al termine della stagione e circolano già diversi che potrebbero sostituire il tecnico a fine anno.

I Friedkin puntano in alto, non accetterebbero un ridimensionamento del loro progetto, anzi vogliono un nome che riporti la Roma nei primissimi posti in classifica. Per questo, come vi stiamo riportando ormai da diverse settimane, il primo nome resta quello di Massimiliano Allegri, allenatore che ha già dato grande prova delle sue qualità in Italia. Scenari e prospettive che potrebbero realizzarsi nei prossimi mesi, ma per ora la Roma incassa l’ennesima brutta sconfitta e i numeri vanno tutti contro Fonseca.