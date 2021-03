Jose Mourinho mette nel mirino Ciro Immobile per sostituire Kane. L’attaccante del Tottenham nel mirino di Juve e soprattutto Psg

Il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere lontano dalla Lazio. L’attaccante italiano, reduce da un rigore sbagliato contro il Bologna, potrebbe trasferirsi in Inghilterra. E’ questa la notizia che dà in Spagna ‘Fichajes.net’.

Il calciatore, che in stagione ha già realizzato 19 gol in 27 partite disputate, tra Serie A e Champions League, sarebbe finito nel mirino di Jose Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe individuato nel bomber classe 1990 il sostituto perfetto di Harry Kane, per il suo Tottenham. Il portale spagnolo riporta di rapporti non proprio idilliaci tra il centravanti inglese e l’ex allenatore dell’Inter, che non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione, la prossima estate. Kane ha una valutazione fuori mercato per quasi tutti i club: gli Spurs per privarsi del calciatore che il prossimo 28 luglio compirà 28 anni, vorrebbe più di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, giro di attaccanti: i bianconeri osservano

Sulle tracce dell’inglese, che in stagione è andato a segno ben 22 volte, ci sarebbe soprattutto il Psg. I francesi devono fare i conti con il rinnovo di Mbappe, che non è ancora arrivato. Il contratto scade nel 2022 e il club non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse essere venduto. Pochettino chiaramente accoglierebbe Kane a braccia aperte.

In estate, dunque, potremmo assistere ad un importante giro di attaccanti, che potrebbe coinvolgere anche Real Madrid e Juventus. I bianconeri, con il colpo de Ligt ma soprattutto con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, hanno dato prova di poter competere con i top club per i grandi calciatori. Nei giorni scorsi il nome di Kane è stato accostato anche ai bianconeri che monitorano con attenzione pure le situazioni legate ad Haaland e Kean. Il giovane centravanti è di proprietà dell’Everton: il Psg è più che soddisfatto delle sue prestazioni ma se dovesse decidere di investire sull’inglese, difficilmente riuscirebbe a trattenere l’attaccante italiano.

Tanti intrecci, dunque, con la Juve vigile e pronta a regalarsi un nuovo centravanti top. La situazione legata agli attaccanti in casa bianconera non è per nulla definita. Il futuro di Dybala è tutto da scrivere: senza un prolungamento, l’addio in estate è molto probabile. Non è chiaro nemmeno cosa ne sarà di Alvaro Morata, che dopo un inizio entusiasmante ha subito un calo importante, faticando a trovare continuità. Queste settimane serviranno a fare chiarezza sull’attacco della Juve e capire chi sarà dunque ad affiancare Cristiano Ronaldo nella stagione 2021/2022.