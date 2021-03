Antonio Conte continua la sua marcia verso lo scudetto, nonostante il Milan tenga botta con la vittoria dell’Olimpico con la Roma: Moses racconta il tecnico salentino

La vittoria per 3-0 con il Genoa ha dato ulteriore slancio e fiducia all’Inter di Antonio Conte, che ha tenuto i 4 punti di vantaggio sul Milan. Per i nerazzurri lo scudetto, senza Champions e Coppa Italia, è diventato quasi un obbligo e potrebbe essere proprio il tecnico salentino a riportare il tricolore ad Appiano dopo più di 10 anni. Nel mezzo l’ex ct della Nazionale ha raccolto tanti successi tra la Juventus e il Chelsea, facendosi apprezzare da tanti dei suoi giocatori.

Certo, non da tutti, ma di sicuro tra i suoi estimatori c’è anche Victor Moses: “Mi ha aiutato a credere in me stesso. È il migliore che ho avuto, soprattutto per l’atteggiamento umano, non tanto per il fatto che mi ha trovato una nuova posizione. Mourinho invece è fuori dalla mia top 5, non si è creato il giusto contatto tra noi”. Le parole del nigeriano al sito ufficiale dello Spartak Mosca, suo attuale club, rivelano anche un retroscena di calciomercato: “Dopo la fine del prestito con l’Inter potevo tornare a vestire nerazzurro. Avevamo parlato anche con Conte, ma poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che c’era la pista Spartak Mosca. Sinceramente ho guardato su Google e mi sono informato sul club. Ho visto diversi video e ho scoperto che ha una grande storia. Quindi ho detto di sì. Ora sono felice”.