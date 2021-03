Calciomercato Crotone, UFFICIALE | Scelto l’erede di Stroppa

Rivoluzione in atto a Crotone dove dopo l’esonero di Giovanni Stroppa la dirigenza dei pitagorici ha deciso di affidarsi ufficialmente all’esperienza di Serse Cosmi

Per Giovanni Stroppa è stata fatale l’ultima pesante sconfitta interna del Crotone, contro una diretta rivale per la salvezza come il Cagliari. La società rossoblù ha infatti deciso di sollevare dall’incarico il tecnico che solo un anno fa fu protagonista e condottiero della squadra per la promozione in Serie A. La classifica dei pitagorici però piange e vede Simy e soci ultimi in graduatoria con appena 12 punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e la bellezza di 18 sconfitte con la peggior difesa del torneo che ha incassato ben 57 reti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Crotone, post Stroppa: il retroscena Zenga e la scelta Cosmi

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli nei guai | Due big vanno ko: le ultime

Calciomercato Crotone, UFFICIALE: ecco Serse Cosmi

Numeri disastrosi per il Crotone che ha quindi deciso di dare una sterzata importante alla propria stagione, per provare a raggiungere una salvezza che col passare delle settimane si fa sempre più complessa. Tra i papabili per sostituire Stroppa c’era anche il nome di Walter Zenga, ma alla fine il club ha deciso di virare sull’esperto Serse Cosmi che è ufficialmente il nuovo allenatore. A rendere noto il tutto la stessa società che tramite i propri canali ufficiali ha pubblicato il video dell’allenatore all’arrivo nella sede del club.