Calciomercato Juventus, Inter e Milan: occasione Griezmann in saldo

Antoine Griezmann non sta vivendo la sua migliore stagione, così come tutto il Barcellona. E in estate potrebbe andare via, ma non ci sono pretendenti al momento

Con un piede e mezzo fuori dalla Champions League, il Barcellona continua ad inseguire la capolista Atletico Madrid nella Liga. Le ultime due vittorie consecutive, hanno dato nuova linfa alla squadra di Ronald Koeman che, dopo essere stata sonoramente sconfitta a domicilio dal Paris Saint-Germain per 4-1 nell’andata degli ottavi della massima competizione europea per club, si è rialzata in campionato ed è ora a 5 punti dai ‘Colchoneros’ del grande ex Luis Suarez, con una partita in più. Il 2-0 rifilato al Siviglia del Papu Gomez ha portato un po’ di serenità nell’ambiente, scosso quest’oggi anche dalla notizia dell’arresto dell’ex presidente Josep Bartomeu. Nella rosa di ‘Rambo’ Koeman, chi non sorride di certo è Antoine Griezmann. Una stagione anonima quella del francese, autore di 12 gol in 35 presenze fin qui accumulate nell’annata 2020/2021, sei di queste realizzate nella Liga. Un bottino davvero magro per un attaccante che ci ha abituato a numeri decisamente diversi e a prestazioni di altissimo livello. E, complice la delicata situazione economica del club catalano, potrebbe andare a cercare nuove motivazioni altrove. Ma gli ostacoli non mancano.

Calciomercato, Griezmann a metà prezzo: occasione anche per la Serie A

Secondo quanto sostiene il portale spagnolo ‘okdiario.com’, il Barcellona avrebbe intenzione di cedere Griezmann, 29 anni, al miglior offerente. Ma, allo stato attuale, non sembrano esserci squadre interessante all’attaccante della Nazionale francese di Didier Deschamps. ‘Grizou’ è legato ai catalani da un contratto molto oneroso, circa 18 milioni di euro a stagione, fino al 30 giugno 2024 e la spesa affrontata per strapparlo all’Atletico Madrid nell’estate del 2019, 120 milioni di euro di clausola rescissoria, difficilmente potrà essere ripagata nel giugno prossimo. Anzi, secondo il citato media, la società spagnola sarebbe propensa ad accettare proposte anche da 60 milioni di euro. Una cifra, comunque, complicata da raggiungere in un calciomercato segnato dal Covid-19. In passato si è parlato di un possibile interesse di Paris Saint-Germain e Manchester United, che adesso appaiono concentrare su altri obiettivi. In Serie A, la Juventus è alle prese col rinnovo di Paulo Dybala, contratto in scadenza nel 2022, e potrebbe pensarci in caso di fumata nera. Così come le due milanesi, Inter e Milan, in caso di addio di una delle sue stelle nel reparto avanzato. Ma, di certo, non a queste cifre. Il Barcellona è avvisato: se vorrà cedere Griezmann, dovrà abbassare, e di molto, le proprie pretese.