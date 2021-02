SONDAGGIO CM.IT – Juventus, deciso il destino di Pirlo: sarà addio!

Altro passo falso per la Juventus e per Andrea Pirlo, ecco il verdetto sul futuro del tecnico bianconero nel sondaggio di Calciomercato.it

Il pareggio di ieri sera per 1-1 contro il Verona complica molto la rincorsa allo scudetto della Juventus, che rischia di allontanarsi ulteriormente dall’Inter. Nuovo passo falso per i bianconeri, che non sono riusciti a trovare continuità di rendimento in queste settimane. Le assenze sono una giustificazione solo parziale e il ruolo di Pirlo finisce ancora una volta in discussione.

La società difende l’allenatore, con Paratici che ha ricordato come sia un esordiente, ma i tifosi lo hanno messo nel mirino. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, in un sondaggio, quale dovrebbe essere la decisione da parte della dirigenza bianconera. Per la maggioranza dei votanti (41,2%) la scelta giusta sarebbe quella dell’addio a fine stagione. Il 34,3% crede però ancora in lui e spinge per una conferma. Solo il 24,5% ritiene che sia necessario un esonero immediato per provare a salvare la stagione.