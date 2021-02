Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: i nerazzurri espugnano Marassi, prova d’autorità per rilanciarsi in zona Champions

Nel lunch match domenicale di Serie A, l’Atalanta supera un esame difficile passando 2-0 sul campo della Sampdoria. Avvio complicato per i nerazzurri, poi con un gol per tempo di Malinovskyi e Gosens la pratica viene risolta. Al momento, la compagine di Gasperini è terza insieme alla Juventus, in attesa di Roma-Milan di questa sera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Molto meglio nei primi minuti i blucerchiati, che aggrediscono molto in alto e vanno vicini al gol in tre occasioni. Sportiello super su Jankto e Damsgaard, salvato poi da Palomino sulla linea su altro tiro di Jankto. L’Atalanta però lievita nel finale di prima frazione, con una grande combinazione tra Muriel e Malinovskyi, conclusa con un sinistro all’incrocio da parte dell’ucraino. La Samp non ci sta e all’inizio del secondo tempo mette paura a Sportiello con La Gumina e Damsgaard, che mancano di poco il bersaglio. I bergamaschi, tuttavia, superano il momento difficile. Il raddoppio immediato di Maehle viene cancellato per fuorigioco, ma da lì in poi è quasi un dominio. Ilicic spreca il gol della sicurezza, lo trova Gosens con il solito inserimento sul secondo palo. Finale di gara in controllo con Pessina vicino addirittura al tris, i cambi di Ranieri non incidono e l’Atalanta vendica la sconfitta dell’andata lanciando un segnale forte nei quartieri alti.

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2 – 41′ Malinovskyi, 70′ Gosens

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus, Atalanta** 46; Roma 44; Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo*, Verona** 35; Sampdoria** 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina, Benevento e Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari e Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più