Inter-Juventus, Orsato: "Su Pjanic ho commesso un errore"

L’arbitro Orsato è tornato sulla decisione di non espellere Miralem Pjanic contro l’Inter qualche stagione fa

Il campionato 2017/18, il primo col VAR, è stato oggetto di numerose discussioni. Nello specifico, la partita tra Inter e Juventus, terminata 2-3 per i bianconeri, ha generato polemiche per l’arbitraggio di Daniele Orsato. Il contatto tra Pjanic e Rafinha, avrebbe portato all’espulsione del bosniaco. A tal proposito, ha parlato proprio il direttore di gara della sezione di Schio.

Inter-Juventus, Orsato: “Su Pjanic un errore”

Daniele Orsato, arbitro di Serie A, ai microfoni di ‘Rai Sport’ ha parlato della mancata espulsione di Miralem Pjanic in quel famoso Inter-Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Non serve rivederlo dopo tre anni, è sicuramente un errore. Per me è stato un contrasto fisico al volo, la vicinanza non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv e l’ho valutato male”. Poi sul VAR: “No, non poteva intervenire“. Insomma, il direttore di gara ha tenuto a precisare il suo errore. La partita fu poi vinta dalla Juventus in rimonta nel finale.