Al termine di Sampdoria-Atalanta, Ranieri commenta con serenità la sconfitta dei blucerchiati e guarda avanti

Sampdoria positiva in avvio di gara ma progressivamente schiacciata dall’Atalanta. Mister Ranieri incassa senza drammi lo 0-2 contro i nerazzurri e spiega a ‘DAZN’: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo subito gol su una grande giocata dei loro campioni, non vedo una nostra disattenzione. Abbiamo fatto la nostra partita, anche se nel secondo tempo loro sono usciti fuori. Quando non riesci a fare il massimo per 90 minuti, ti asfaltano, il risultato è giusto. Hanno dilagato quando siamo calati, questa è la differenza tra noi e una grande squadra. Keita in panchina? Con la Lazio non mi era piaciuto, La Gumina attacca molto lo spazio e finché abbiamo seguito quel piano siamo stati in partita. Damsgaard deve migliorare solo nell’esperienza, ma ha grandi qualità e margini, magari vista la giovane età pensa non troppo alla fase difensiva.

Sul futuro in campionato: “Obiettivi? Vediamo quanto andremo vicini a confermare i 26 punti dell’andata. Il derby col Genoa sarà una partita importantissima, entrambe per ora sono lontane dalla bagarre salvezza e sappiamo che per le tifoserie è la gara che conta più di tutte”.