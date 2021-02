Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Ilicic? Sono sempre soddisfatto di lui”

Al termine di Sampdoria-Atalanta, il commento del tecnico nerazzurro Gasperini sul match e le parole su Ilicic

Soddisfatto Gasperini dopo il 2-0 con cui l’Atalanta espugna il campo della Sampdoria. “Non era una partita facile, abbiamo sofferto nella prima parte – ha spiegato a ‘Dazn’ – Siamo cresciuti poi come livello di gioco, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Giochiamo in un campionato equilibrato, partite con squadre di questa fascia sono difficili per tutte le squadre, non è un problema che riguarda solo noi. Non si può essere superiori a livello globale per 90 minuti, ma credo che il risultato sia giusto. Esterni? Svolgono un ruolo fondamentale per dare ampiezza nelle due fasi. Gosens ormai è straordinario per tempi e capacità tecniche, Maehle ha mostrato personalità in poco tempo. Troverà anche lui il gol molto presto. Guardare la partita dal box è stato difficile, vorresti che le indicazioni in campo arrivassero subito. Ma siamo un gruppo collaudato, i giocatori ormai possono andare col pilota automatico. Forse non hanno nemmeno più bisogno di me (ride, ndr)”

Mano tesa verso Ilicic e ‘caso’ rientrato: “Oggi è entrato bene in un contesto difficile, ha fatto la sua parte – ha dichiarato – Sono sempre soddisfatto di lui, l’importante è che lui stia bene e che abbia una discreta condizione, poi magari ci sta che non si esprima sempre al massimo”. A ‘Sky Sport’ ha poi aggiunto: “In questa settimana l’ho ignorato. Se si è offeso? Ma figuriamoci se Josip si offende con me, voi non lo conoscete ma è un buono. Le vicende personali sono superate e alle spalle, non possiamo pretendere che ci risolva tutte le partite, ma ci darà una grande mano nel finale di campionato”.