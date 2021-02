CMIT TV – Serie A, la cronaca di Roma-Milan: GUARDA la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Roma-Milan

Il Milan per ripartire, la Roma per continuare l’inseguimento alla Champions. All’Olimpico va in scena il big match che chiude la 24esima giornata di Serie A. I rossoneri devono rispondere all’Inter vittorioso con il Genoa nel pomeriggio ed ora a +7 in classifica. I giallorossi, invece, vogliono salire al terzo posto in classifica scavalcando Juventus e Atalanta.

Seguite la cronaca in diretta di Roma-Milan su CMIT TV: il pre-partita, la cronaca minuto per minuto, quindi i commenti post gara. Conducono Alessandro Montano e Marco Giordano, con Eleonora Trotta, Giulia Giroldini e Martin Sartorio. Ospite: Fabrizio Biasin.