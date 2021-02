Serie A, Roma-Milan 1-2 | Veretout non basta, Rebic affonda i giallorossi

Termina 1-2 la partita tra Roma e Milan all’Olimpico: decisivo il gol di Ante Rebic, successivamente uscito per infortunio

Vittoria per il Milan allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra giallorossa. I rossoneri sono partiti molto bene, soprattutto nei primi minuti. Ben due i gol annullati da Guida e anche un grossa occasione non sfruttata da Zlatan Ibrahimovic, che ha successivamente lasciato il posto a Rafael Leao. Tanti infortuni per Pioli, che ha dovuto fare a meno anche di Calhanoglu e Rebic. Il vantaggio è arrivato nel finale di primo tempo grazie a Kessie su calcio di rigore, provocato da un fallo di Federico Fazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Jordan Veretout ha ristabilito la parità, ma il match winner è stato Ante Rebic, che con un gran gol ha regalato i tre punti alla sua squadra. Tre punti molto importanti per la squadra di Stefano Pioli, tornata a -4 dalla capolista Inter. Altro scontro diretto perso, invece, per Fonseca. Restano 44 i punti in classifica per i giallorossi, a -2 dall’Atalanta e dalla Juventus.

TABELLINO E CLASSIFICA

Roma-Milan 1-2: 43′ rig. Kessie, 50′ Veretout, 58′ Rebic

CLASSIFICA SERIE A: Inter 56 punti; Milan 52; Juventus* e Atalanta 46; Roma 44; Lazio e Napoli* 43; Sassuolo* e Verona 35; Sampdoria 30; Bologna, Udinese 28; Genoa 26; Fiorentina, Benevento e Spezia 25; Torino* 20; Cagliari 18, Parma 15; Crotone 12

* Una partita in meno