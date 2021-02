Roma-Milan, Pioli: “Preoccupato dagli infortuni, ma che maturità!”

Stefano Pioli commenta la vittoria all’Olimpico contro la Roma in conferenza stampa

Una vittoria fondamentale per il Milan, che batte la Roma in uno scontro diretto di vitale importanza anche a livello psicologico. I rossoneri giocano una grande partita all’Olimpico, Stefano Pioli non può che essere soddisfatto: “Sapevamo che nelle ultime settimane non avevamo espresso le nostre qualità, l’inizio ci ha dato fiducia e presenza nella partita, anche se dovevamo fare qualche gol in più. È stata una bella partita tra due squadre che giocano bene, abbiamo vinto contro un avversario forte. Siamo giovani, ma siamo molto responsabili. E queste grandi responsabilità ci hanno pesato un po’ in queste due settimane, ma la reazione di oggi dimostra una maturità importante, su questo aspetto abbiamo fatto dei passi avanti significativi”.

Il Milan ha rischiato tanto in contropiede, ma alla fine questo rischio ha pagato: “Preferiamo rischiare così piuttosto che far fare la partita agli avversari. Se i benefici sono superiori ai costi è bene continuare sulle nostre qualità e caratteristiche. Ci sta conducendo a dama, se finisse oggi il nostro campionato avremmo fatto 17 punti in più dell’anno scorso, siamo agli ottavi di Europa League, siamo la squadra che ha giocato di più e siamo la squadra più giovane. Quando non abbiamo giocato con questa intensità e questo ritmo abbiamo fatto fatica, poi ci prendiamo dei rischi, dobbiamo fare meglio, ma va bene così”.

La nota stonata però sono gli infortuni di Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic: “Sono molto preoccupato, è l’unica nota negativa della serata, spero non siano più di affaticamenti. Perché ora giocheremo ogni tre giorni, tutte partite decisive e importanti in campionato e coppa. Speriamo di aver giocatori per ruotare, perché le energie spese per come giochiamo noi sono tante, ho bisogno di energie fresche”.

Ora la testa del Milan a cosa è? – “E’ alle ultime 15 partite di campionato e allo scontro col Manchester, ci ha dato una botta di adrenalina, affrontiamo la squadra favorita per la vittoria finale ma siamo il Milan. Non possiano scegliere né una né l’altra strada, dobbiamo solamente spingere e recuperare energie dando il massimo fino alla fine”.