Roma-Milan, sono 23 i convocati di Stefano Pioli, che non potrà contare su Mandzukic e Bennacer, ancora fermi ai box

Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione rossonera. Il Milan vola a Roma con 23 giocatori convocati da Stefano Pioli e con i soli Bennacer e Mandzukic indisponibili. Il centrocampista algerino e l’attaccante croato non hanno ancora recuperato dai problemi muscolari e non saranno dunque a disposizione del tecnico emiliano. Per il resto nessuna sorpresa nell’elenco dei convocati diramato in mattinata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio CM.IT | Calciomercato Milan, deciso il futuro di Donnarumma e Calhanoglu

Questi i convocati rossoneri:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.