Roma-Milan, infortunio per Calhanoglu | Entra Brahim Diaz

Infortunio per Hakan Calhanoglu che è stato sostituito all’intervallo da Stefano Pioli: in campo Brahim Diaz per il Milan

Il primo tempo tra Roma e Milan è finito 0-1, a segno Franck Kessie su calcio di rigore causato da un fallo di Federico Fazio. Ma l’oggetto di discussione non è stato il vantaggio rossonero all’Olimpico in casa Milan. Bensì l’infortunio subito da Hakan Calhanoglu, che per un problema muscolare ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto, Stefano Pioli ha deciso di puntare su Brahim Diaz, entrato dunque al 46′.