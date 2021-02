Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si raffredda la pista Sarri per la panchina del Napoli: ecco i dubbi del tecnico toscano

Maurizio Sarri si allontana dalla panchina del Napoli per la prossima stagione: nelle scorse settimane vi abbiamo rivelato come il Napoli abbia fatto passi sensibili nel riavvicinamento al tecnico del triennio più importante della storia recente azzurra. Inoltre, in queste ore è arrivato a Napoli anche Fali Ramadani, potente agente che ha già curato i trasferimenti di Sarri prima al Chelsea, quindi alla Juventus. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’arrivo del manager in città sarà l’occasione per incontrare i suoi assistiti: Koulibaly, Demme e Maksimovic, mentre si raffredda (anche se non si chiude) la pista che porterebbe Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli per la prossima stagione.

Quella di Sarri, va ribadito, non è una chiusura totale nei confronti del Napoli: i rapporti sono stati riallacciati con Aurelio De Laurentiis, anche se restano dubbi sulla solidità dello stesso. Inoltre e soprattutto, le perplessità di Sarri si legano al progetto del club partenopeo: il timore dell’abbassamento del tetto ingaggi e la potenziale cessione di qualche big si scontra con le idee del tecnico toscano. Sarri vorrebbe una squadra ‘sua’ e 5-6 rinforzi dal mercato per riuscire a mettere le basi per ripartire nel migliore dei modi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Napoli, Sarri titubante | Tutti i dubbi del toscano

Su Maurizio Sarri continua ad esserci la Fiorentina. Gli incontri, nonostante le smentite ufficiali, hanno sostanziato l’interesse della società gigliata: anche in questo caso, sulla forza del progetto, l’allenatore toscano nutre qualche dubbio. Si può riflettere su un altro dato: la Fiorentina potrebbe riformare il ticket con Giuntoli nato a Napoli in avvio proprio del triennio sarriano. Intanto, la vittoria sul Benevento conferma la posizione di Rino Gattuso: non si tornerà a discutere di rinnovo, ma ci sarà la volontà di patron De Laurentiis di arrivare con questa area tecnica fino al termine della stagione: ma, i vertici azzurri sperano ora nella continuità di risultati contro Sassuolo e Bologna prima del ciclo terribile di metà marzo che vedrà il Napoli affrontare Roma, Juve e Milan in pochissimi giorni.