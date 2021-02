Dalla lotta scudetto al ritorno ad alti livelli del ‘suo’ Milan. Parla l’ex rossonero Ruud Gullit che fa il punto della situazione

Il Milan è chiamato a risollevare la testa dopo due KO di fila in campionato. Gara ostica quella di stasera contro la Roma che dirà molto sulle ambizioni scudetto di Ibra e soci. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato in una lunga intervista l’ex rossonero, Ruud Gullit, analizzando proprio la situazione: “I troppi infortuni si sono fatti sentire e la squadra ha perso un po’ di brillantezza. Ma sono già felice di vedere il mio Milan lassù, a lottare per il titolo. Non mi piace fare paragoni di ere diverse. Allora la Serie A era il campionato più ricco al mondo, oggi Inghilterra e Spagna sono avanti. Olandesi in Serie A? L’Inter ha De Vrij, la Juve De Ligt. Ma sono finiti i tempi in cui un club sceglieva in blocco stranieri da un singolo Paese. Una volta c’era il Milan degli olandesi, l’Inter dei tedeschi… Altro calcio”.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma-Milan, i convocati di Pioli: ancora out Bennacer

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio CM.IT | Calciomercato Milan, deciso il futuro di Donnarumma e Calhanoglu

Gullit ha quindi lodato Ibrahimovic: “Chiariamolo subito, non ho mai detto che Zlatan sia troppo vecchio. Mai. Semplicemente, dopo il suo ultimo, brutto infortunio, pensavo fosse dura tornare al top. Invece Ibra è ancora un giocatore meraviglioso: la sua mentalità e la sua etica del lavoro fanno crescere anche i compagni”.

MANDELA – “A quei tempi tutti ti dicevano di giocare e basta. Ma io ho sempre detto la mia contro l’Apartheid in Sud Africa. Non ho mai pensato fosse una questione politica, ma di diritti umani e libertà. Io suonavo reggae e avevo una certa impostazione culturale. In Italia poi, nessuno conosceva la storia di Mandela: la mia dedica contribuì a sensibilizzare gli altri, perciò non me ne pento”.

Infine un’analisi sulla lotta al titolo: “La mia favorita resta la Juve. Certo, l’Inter è in testa, il Milan ha giocato alla grande prima di essere frenato dalle assenze e anche la Lazio mi piace, ma i bianconeri hanno la squadra più forte e possono rimontare”.