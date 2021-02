Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Genoa, match di San Siro valido per la 24° giornata del campionato di Serie A. Decide una rete di Lukaku all’intervallo

L’Inter controlla agevolmente le operazioni nel primo tempo del match di San Siro contro il Genoa. E’ il solito Lukaku (18 gol in campionato, 23 in stagione) dopo appena 32 secondi a fulminare un incerto Perin, mettendo subito in discesa la gara per gli uomini di Conte. I nerazzurri non si fermano e sfiorano a più riprese il raddoppio, trascinati anche da Barella e Lautaro Martinez oltre al centravanti belga. Gli ospiti di Ballardini non pungono, Scamacca non si vede quasi mai dalle parti di Handanovic. Male anche Zapata e Strootman nello scacchiere dei Grifoni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Darmian 6

Barella 7

Brozovic 6,5

Eriksen 6,5

Perisic 6

Lautaro Martinez 6,5

Lukaku 7

All. Conte 6,5

GENOA

Perin 5,5

Zapata 5

Radovanovic 5,5

Goldaniga 6

Ghiglione 6

Melegoni 5,5

Rovella 5,5

Strootman 5

Czyborra 5,5

Pjaca 5,5

Scamacca 5

All. Ballardini 5,5

Arbitro Chiffi 6

TABELLINO

INTER-GENOA 1-0

1′ Lukaku

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Young, Vidal, D’Ambrosio, Pinamonti

Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Scamacca, Pjaca. Allenatore: Davide Ballardini

A disposizione: Marchetti, Criscito, Behrami, Zajc, Portanova, Pandev, Destro, Onguene, Badelj, Masiello, Shomurodov, Zappacosta

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Zapata (G), Strootman (G)

Espulsi:

Note: recupero 1′