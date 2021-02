Antonio Conte ha parlato al termine di Inter-Genoa commentando il successo dei nerazzurri e il primo posto in classifica

Antonio Conte ai microfoni di ‘Sky’ ha parlato al termine di Inter-Genoa. Successo dei nerazzurri che ora aspettano il risultato del Milan: “Guarderò Roma-Milan, il calcio è la mia passione e sarà una bella partita”, dice Conte.

PARTITA – “Il Genoa era in ottima forma, nell’ultimo periodo aveva fatto un punto in meno rispetto a noi. Abbiamo avuto il giusto approccio, non abbiamo concesso nulla a loro e siamo stati bravi a fare tre gol. Siamo contenti perché il lavoro sta pagando. Questa è una squadra che sta prendendo coscienza dei propri mezzi, sta capendo i momenti, sta maturando tanto. Sappiamo che mancano 14 partite e, come detto dopo il Milan, voglio aspettare le gare contro il Genoa e Parma. Sono partite che fanno la differenza: le antenne devono essere dritte fino alla fine se vogliamo dare soddisfazione al popolo nerazzurro”.

PATTO SCUDETTO – “Non c’è stato un patto scudetto. E’ inevitabile che quando stai all’Inter deve avere sempre l’ambizione di vincere. Siamo anni che l’Inter non vinciamo, lo scorso anno ci siamo andati molto vicini e quest’anno l’eliminazione in Champions ci ha dato la consapevolezza di dover alzare il livello”.

GAP JUVE – “Già l’anno scorso c’era stato un miglioramento netto rispetto al distacco tra prima classifica e l’Inter. Quest’anno abbiamo continuato, il nostro parametro è chi vince. Noi stiamo facendo qualcosa di bello e importante, ma mancano 14 partite e bisogna proseguire sapendo che la squadra è cresciuta, che si è creata una grande empatia”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Inter, Conte: “Momento societario? Non spreco energie”

MOMENTO SOCIETARIO – “L’ho detto, quando sei all’Inter devi concentrarti sul campo. Io incido su quel che posso, su quel che non posso inutile anche perdere energie”.

FORMAZIONE CONTRO IL PARMA – “Sono quattro giorni, c’è tutto il tempo per recuperare. Pensiamo partita per partita: abbiamo rispetto del Parma allenato dal mio amico Roberto D’Aversa. Metteremo la formazione migliore”.