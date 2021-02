DIRETTA Serie A, Udinese-Fiorentina | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Prandelli in tempo reale

La Fiorentina fa visita all’Udinese in una gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Appaiate in classifica a quota 25 punti, le formazioni di Prandelli e Gotti vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di allontanarsi in modo importante dalla zona retrocessione. All’andata i viola si imposero 3-2. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Becao; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski. All. Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Pezzella; Malcuit, Castrovilli, Pulgar, Eysseric, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA: