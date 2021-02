DIRETTA Serie A, Napoli-Benevento | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Inzaghi in tempo reale

Il Napoli ospita il Benevento nel derby campano valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Reduci dalla eliminazione in Europa League, gli azzurri di Gattuso devono vincere per non rischiare di sganciarsi dal treno Champions. I giallorossi di Inzaghi, dopo il buon pareggio con la Roma, sognano il colpaccio per vendicare il 2-1 dell’andata e avvicinarsi alla salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Insigne. All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

