Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Genoa, gara della quinta giornata di ritorno di Serie A

Reduce dall’inebriante vittoria del derby e dal consolidamento del primo posto in classifica, l’Inter cerca la vittoria contro il Genoa per mettere ulteriore pressione al Milan, atteso questa sera dal posticipo in casa della Roma. In caso di successo, la squadra di Antonio Conte si porterebbe momentaneamente a più sette dai rossoneri, piazzando un altro tassello importante nella corsa scudetto. Ballardini, dal canto suo, tenterà di non interrompere una serie positiva che dura da ben sei partite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Scamacca, Pjaca

