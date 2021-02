Milan, doppio pericolo | Sirene inglesi per Calhanoglu e Donnarumma

Donnarumma e Calhanoglu non hanno ancora rinnovato col Milan e Pioli rischia di perderli: sirene inglese per i due rossoneri

Mentre i rossoneri sono impegnati sul campo dell’Olimpico, in quella che potrebbe essere una sfida decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, la società meneghina deve risolvere diverse questioni contrattuali ancora pendenti. Oltre ad Ibrahimovic, impegnato con le serate di ‘Sanremo’ tra pochi giorni, sono le situazioni di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a preoccupare Stefano Pioli. Sia il portiere che il trequartista turco non hanno ancora rinnovato il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mentre le prestazioni di Gigio non sembrano risentire dell’incertezza che ne caratterizza il futuro, quelle di Calhanoglu sembrano soffrirne maggiormente. Il numero ’10’ del Milan non sta riuscendo ad esprimersi sui livelli della scorsa stagione e della prima parte di quest’anno. Avere la spada di Damocle della scadenza del contratto sopra la propria testa non aiuta certamente il turco a ritrovare la giusta serenità. Dall’Inghilterra, poi, rivelano che per entrambi i rossoneri ci potrebbe essere un tentativo da parte di un grande club della Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, insidia United | Occhi su Calhanoglu e Donnarumma

Secondo quanto riportato da ‘Express’, il Manchester United starebbe seguendo con grande interesse gli sviluppi delle trattative per i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Oltre ad essere i prossimi avversari in Europa League, quindi, i ‘Red Devils’ potrebbero rappresentare una grande insidia anche sul mercato per il Milan. I rapporti tra lo United e Mino Raiola, in particolare, sono di lunga data e potrebbero diventare un vero e proprio asse per decretare il futuro del portiere classe ’99. Anche il trequartista turco è un obiettivo del club inglese da diverso tempo e, dopo un timido tentativo registrato questo inverno, nei prossimi mesi potrebbe essere tentato l’affondo decisivo. L’occasione di mettere le mani su due giocatori come Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero è molto ghiotta ed il Manchester United ci starebbe facendo più di un pensiero. Ad essere parecchio preoccupato al riguardo, invece, deve essere Stefano Pioli.