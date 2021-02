Calciomercato Juventus, beffa dall'Inghilterra | Offerta per Lee

La Juventus ha trovato in Kang-In Lee uno dei talenti su cui costruire la rosa del futuro: offerta dalla Premier

La Juventus ha intenzione di proseguire col processo di ringiovanimento della rosa, iniziato la scorsa estate con gli arrivi di Federico Chiesa e Weston McKennie. Il ds Paratici nel mercato di gennaio non è pero intervenuto per modificare la squadra, nonostante mancassero alcuni tasselli. Il club bianconero probabilmente lo farà in estate in modo molto forte, anche perché l’obiettivo è quello di tornare a vincere in Italia e in Europa.

Uno dei giocatori seguiti con più insistenza nelle ultime settimane dalla Juve per continuare a investire sui giovani è Kang-in Lee, trequartista di proprietà del Valencia, col contratto in scadenza nel 2022. Finora ha disputato 20 partite tra Liga e Copa del Rey, mettendo a referto 1 gol e 4 assist.

Juventus, offerta dalla Premier per Kang-in Lee

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, non solo la Juventus è interessata a Kang-In Lee. Il talento sudcoreano del Valencia, classe 2001, ha attirato su di sé anche gli occhi del Real Madrid. Ma la squadra in vantaggio sembra essere il Newcastle, che avrebbe già avanzato un’offerta formale al Valencia per il giocatore: circa 30 milioni di euro, anche se la clausola di Lee ammonta a circa 100 milioni. L’idea del club inglese è quella di assicurarsi uno dei talenti più importanti del calcio asiatico a un prezzo notevolmente basso, sulla falsa riga delle vendite che il Valencia fece con Ferran Torres e Rodrigo.