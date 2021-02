Anticipo serale contro il Verona per la Juventus nella 24esima giornata di Serie A: i voti ed il tabellino del primo tempo

La Juventus affronta il Verona allo Stadio Bentegodi nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. Primo squillo bianconero che arriva nel primo quarto d’ora di gioco con Federico Chiesa che dopo uno slalom in area impegna Silvestri. Per il resto dei primi 45 minuti la squadra di Pirlo fa fatica a rendersi pericolosa e gli uomini di Juric partono in contropiede. Serve ingranare una marcia in più alla Juventus per portare a casa i tre punti.

VERONA

Silvestri 6

Magnani 6.5

Gunter 6

Lovato 6

Faraoni 6

Sturaro 6

Ilic 5.5

Dimarco 6.5

Barak 6

Zaccagni 5.5

Lasagna 5.5

All. Juric 6

JUVENTUS

Szczesny 6

Demiral 6

De Ligt 6

Alex Sandro 6.5

Chiesa 6.5

Bentancur 6

Rabiot 5

Ramsey 5.5

Bernardeschi 5.5

Kulusevski 6

Ronaldo 5.5

All. Pirlo 6

Arbitro: Maresca

TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 0-0 (risultato parziale)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Pandur, Berardi, Udogie, Dawidowicz, Ceccherini, Veloso, Bessa, Tameze, Lazovic, Vieira, Salcedo, Favilli. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Capellini, Dragusin, Frabotta, Rafia, McKennie, Peeters, Fagioli, Di Pardo, Ake, Marques. All. Pirlo

Arbtiro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

Var: Luca Banti (sezione di Livorno)

Ammoniti: 18′ Ramsey, 33′ de Ligt, 45′ Barak

Espulsi:

Marcatori: