La Juventus è partita bene contro il Verona poi la squadra di Juric ha preso le contromisure: due bianconeri nel mirino

Non ha iniziato male la Juventus contro il Verona. I bianconeri sono subito pericolosi ma con il passare dei minuti la squadra di Juric sembra prendere le misure agli avversari e riesce anche a creare più di un pericolo a Szczesny. Tra i calciatori che stanno deludendo, spiccano sicuramente Rabiot e Ramsey tra i principali bersagli delle critiche dei tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il francese in particolare è ‘beccato’ per aver sprecato malamente uno ottimo assist di Kulusevski, calciando ampiamente a lato. Non bene neanche il gallese ed, infatti, per un sostenitori bianconero sono entrambi calciatori da “serie B”. Le critiche non si contano e coinvolgono anche Bernardeschi, ma è soprattutto l’ex Psg questa sera ad essere il bersaglio preferito dei tifosi sui social.

Ecco alcuni tweet:

Rabiot ha rovinato un capolavoro di Kulusevski.

Le mazzate che ti darei.#VeronaJuventus — Nina Ju (@nina_ju_) February 27, 2021

rabiot sono stufa di insultarti ormai sono a corto di idee — ʟɪᴀ 24 (@ohmyramsey) February 27, 2021

Ma Rabiot ha i piedi montati al contrario? #VeronaJuve — Sårå (@freyja_16) February 27, 2021

#rabiot l’uomo sbagliato nel posto sbagliato.

E nella squadra sbagliata.#VeronaJuventus — Maximum Lawman ™️ (@KillerJoe67) February 27, 2021

Ramsey e Rabiot sono giocatori da Serie B — Marco Stolfi (@marco_stolfi) February 27, 2021