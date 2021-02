Il Verona pareggia contro la Juventus e conquista un punto meritato: il tecnico Juric commenta il match e si dice rammaricato

Il Verona pareggia 1-1 contro la Juventus con la rete di Barak che risponde a quella di Ronaldo. Nel post gara a ‘DAZN’ il tecnico dei veneti Ivan Juric commenta il match e si dice rammaricato per non aver portato a casa i tre punti.

“E’ da poco che lavoriamo tutti insieme, vedo le cose fatte bene e dico che abbiamo tanti margini di miglioramento poi non so se succede. Oggi abbiamo fatto tantissimi errori, non abbiamo fatto una grandissima partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato e c’è un po’ di rammarico. Vediamo errori troppo gratuiti: dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare ciò che non va bene”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

PRESSIONE – “La pressione è stata fatta bene, non è facile contro i calciatori della Juventus. Abbiamo sbagliato passaggi anche elementari. Alcuni giocatori come Lovato, giocano fuori posizione, e non possono dare il 100%”.

VELOSO – “Sta bene e Ilic poteva fare meglio. E’ stato un cambio tattico. Anche Ivan ha una buona visione, magari gli serve un mezzo secondo in più”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, post Gattuso | Non solo Sarri: forte candidatura dalla A!

Verona, Juric crede in Lasagna: “Si sbloccherà”

ATTACCANTE GOLEADOR – “Sarebbe opportuno. E’ anche questo si può migliorare. Quest’anno abbiamo deciso di avere una prima punta, magari non ci siamo ancora con i numeri. Lasagna è un ragazzo stupendo e sono sicuro che si sbloccherà così come Favilli e Kalinic quando tornerà”