L’Atalanta torna prontamente in campo dopo il KO amaro in Champions contro il Real Madrid. Di fronte la Sampdoria per una sfida presentata da Gasperini in conferenza

Archiviata l’amara sconfitta di Champions contro il Real Madrid, l’Atalanta tornerà in campo domani in trasferta sul campo della Sampdoria per riprendere la corsa al quarto posto in Serie A. A presentare la gara il solito Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in dieci. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. In quelle condizioni era difficile fare di più, la squadra è stata brava pur non giocando la partita che speravamo di fare. Il calcio è anche questo, dopotutto non è la prima volta che ci succede visto che è successo anche con la Lazio, ma in una condizione diversa. Peccato per il gol subito nel finale”. Gasperini si è quindi soffermato sull’avversario di domani: “Sono una squadra fastidiosa, sappiamo bene che domani non sarà facile, soprattutto dopo aver giocato in Europa il mercoledì. Abbiamo perso parecchi punti con la fascia di classifica dove si trova la Samp ora: Spezia, Genoa, Udinese…”.

Gasperini ha quindi proseguito sulle sue espulsioni dalla panchina: “Ma non è un problema, con Gritti (il vice ndr) parliamo durante la settimana, non è che serva dirsi chissà che. Piuttosto è frustrante per me, perché a bordocampo fai parte della partita, hai i giocatori vicini, fuori no…”.

Il tecnico bergamasco tocca inevitabilmente anche l’argomento Ilicic, dopo la sostituzione polemica di mercoledì: “Josip deve stare bene. Difficile riproporlo così. Devo prima vederlo bene in allenamento per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo. Comunque si parla troppo di Ilicic, non è che l’Atalanta dipenda da lui… ci sono tanti giocatori eccezionali. Freuler, per esempio, ha uno spessore morale incredibile, per questo verrà a Madrid anche se squalificato, ve lo dico già”.