Roma, UFFICIALE: approvata la relazione finanziaria | Cifre e dettagli

Importante comunicazione da parte della Roma in ottica finanziaria. I giallorossi hanno, infatti, approvato la relazione semestrale: le operazioni effettuate e tutte le cifre

La Roma è arrivata ad un punto cruciale della sua stagione, tra un percorso in campionato da portare avanti con un posto valido per la prossima Champions League da conquistare e la cavalcata in Europa League da condurre al meglio. Intanto sullo sfondo restano le questioni amministrative da portare a termine.

Nella serata di ieri, oltre agli aggiornamenti relativi il progetto stadio, è giunta anche un’altra comunicazione piuttosto importante. Si tratta della relazione finanziaria semestrale, approvata dal Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2020. Come si può leggere nel comunicato ufficiale del club capitolino “la perdita di gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 74,8 milioni di euro, rispetto alla perdita di 87 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio”. Si sottolinea immediatamente come la sessione estiva di calciomercato abbia risentito in maniera considerevole delle misure adottate per il contenimento del Covid-19 e dello slittamento dei calendari.

Roma, approvata la relazione semestrale: ricavi e plusvalenze

Vengono poi specificate le voci che fanno parte dei ricavi: “I ricavi derivanti dai diritti televisivi del campionato di Serie A e Coppa Italia sono pari a 52,7 milioni di euro (43,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019) e comprensivi della quota di diritti TV riconosciuta alle squadre che partecipano alla UEFA Europa League. La partecipazione alla UEFA Europa League 2020/21, unitamente ai proventi derivanti dalla partecipazione agli ottavi

di finale della UEFA Europa League 2019/20 disputati nel mese di agosto 2020, hanno generato complessivamente ricavi per 15,3 milioni di euro. Tra i ricavi per diritti televisivi sono contabilizzati 8 milioni di euro relativi al Market pool e al c.d. Club Coefficient

riconosciuto dalla UEFA”.

Si passa poi al quadro di plusvalenze e minusvalenze, come si può leggere: “Il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, espresse al netto delle attualizzazioni, per 22,3 milioni di euro (19 milioni di euro, al 31 dicembre 2019), conseguite principalmente attraverso le cessioni dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Schick, Kolarov, Gonalons, Defrel, Cetin, Coric, Diaby e Cancellieri. Nel semestre non si registrano minusvalenze e svalutazioni da cessioni di diritti alle prestazioni sportive”.

Relazione finanziaria semestrale: tutte le operazioni di calciomercato

Nel documento, la Roma ribadisce anche le operazioni di calciomercato effettuate nel periodo stabilito, elencandone anche le cifre e i contratti. Si inizia dal passaggio di Defrel a titolo definitivo al Sassuolo: l’attaccante era stato pagato inizialmente 3 milioni di euro per il titolo temporaneo, poi “l’accordo prevedeva l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo

al verificarsi di determinate condizioni, per un corrispettivo fisso di 9 milioni di euro ed un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro ed un minimo garantito di 1 milione di euro”.

Viene specificato l’arrivo di Mkhitaryan e Pedro, mentre Gonalons ha lasciato la Roma per andare al Granada per 4 milioni di euro. E’ arrivato poi Marash Kumbulla dal Verona a titolo temporaneo fino al 2022 che “prevede altresì un corrispettivo variabile, in favore

dell’Hellas Verona, stimato per circa 3,5 milioni di euro“, mentre i Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby hanno fatto il percorso inverso.

Schick è stato ceduto al Bayer Leverkusen a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. Kolarov è stato ceduto all’Inter per 1,5 milioni di euro fino a un massimo di 0,5 milioni. Smalling è arrivato a titolo definitivo per 15 milioni di euro, mentre Borja Mayoral in prestito biennale con diritto di riscatto pari a 15 milioni per la prima stagione e 20 per la seconda.

La Roma fa il punto della situazione anche sull’arrivo di Bryan Reynolds: “Acquisto a titolo temporaneo dalla Major League Soccer, L.L.C., fino al 30 giugno 2021, dei DPS del calciatore Bryan Reynolds, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro, che si sono verificate nel corso del mese di febbraio 2021. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, oltre che, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto”.

Si comunicano inoltre altre operazioni che vi proponiamo di seguito: “Cessioni gratuite a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Perotti al Fenerbahce SK e del calciatore Moustapha Seck al Leixoes SC; cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Florenzi e Under rispettivamente al Paris Saint Germain e al Leicester FC. Entrambi gli accordi prevedono il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo; cessioni a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Riccardi, Fuzato, Bianda, Olsen, Kluivert, Antonucci e Coric rispettivamente al Pescara, al Gil Vicente FC, al SV Zulte Waregem, all’ Everton FC, al RB Leipzig, alla Salernitana e al VVV Venlo”.