Roma-Milan, conferenza Fonseca su Dzeko, Smalling, stadio, Champions

Paulo Fonseca ha presentato Roma-Milan in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

È già vigilia di campionato per la Roma di Paulo Fonseca. Archiviata l’Europa League, domani i giallorossi ospiteranno il Milan in uno scontro diretto in zona Champions League. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa.

FORMAZIONE – “Vediamo domani. Spinazzola giocherà a sinistra, questo lo posso dire. El Shaarawy? Nell’altra conferenza mi è stata fatta la domanda se El Shaarawy potesse giocare come terzino, ora come attaccante. Non lo abbiamo provato da attaccante in allenamento, ma in caso di necessità può farlo”.

MKHITARYAN E IBRA – “Sono due grandi calciatori. Miki è decisivo per la Roma, Ibra per il Milan. Difficile dire chi lo è di più, entrambi stanno facendo una grande stagione”.

STADIO – “Io faccio l’allenatore, questa domanda non è per me. Io posso dire che il presidente ha una grande voglia di fare lo stadio per la città e i tifosi”.

SMALLING E KUMBULLA – “Smalling sta meglio, penso che la prossima settimana possa rientrare in gruppo. Kumbulla si è allenato in questi due giorni, sarà convocato”.

MILAN – “Il Milan sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto tutte le loro partite e i risultati sono diversi dal rendimento. Nel derby ha giocato bene, non credo che il loro rendimento sia diverso, è sempre una squadra molto forte”.

CRISI MILAN – “Non credo in questa crisi del Milan, ho visto una squadra fortissima che gioca sempre lo stesso calcio, aggressivo, costruiscono occasioni per segnare. Non credo in questa crisi. Ho visto tutte le loro partite, sono sempre fortissimi anche se gli ultimi risultati sono stati sotto le aspettative. Domani saranno qui con la voglia di vincere”.