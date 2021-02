Al Dall’Ara vincono il Bologna contro la Lazio: Immobile spreca un rigore e spara tra le braccia di Skorupski, le pagelle e il tabellino

BOLOGNA

Skorupski 7,5 – Ipnotizza Immobile dagli undici metri. Sicuro nelle uscite. Grande riflessi tra i pali.

De Silvestri 6 – Controlla le avanzate di Lazzari, trascurando la fase offensiva.

Danilo 5,5 – Ferma un tentativo di Correa toccando il pallone di mano: ammonito. Efficace negli interventi.

Soumaoro 6,5 – Allontana i pericoli senza badare alla forma. Concentrato.

Mbaye 7 – Mette dentro da due passi il gol dell’1-0. Sorpresa. Suo l’assist per Sansone.

Dominguez 4,5 – Atterra Correa in aerea, causando il rigore. Cerca di riscattarsi col passare dei minuti. Dal 75’ Poli 6 – Utile nei raddoppi.

Svanberg 6,5 – Recupera palloni preziosi e si propone in avanti. Valore aggiunto. Dal 74’ Schouten 6 – Si sacrifica per i compagni.

Orsolini 6,5 – Dal suo tiro, respinto da Reina, nasce il gol di Mbaye. Dal 74’ Skov Olsone 6 – Partecipa alla festa rossoblù.

Soriano 6 – Attacca e ripiega. Mette in campo quantità e qualità.

Sansone 7 – Spina nel fianco. Riesce ad infilarsi tra le maglie laziali. Trova il gol del 2-0 con un una mezza rovesciata. Dal 78’ Vignato s.v.

Barrow 6,5 – Pressa alto, svaria su tutto il fronte e cerca il tiro. Propositivo. Dall’82’ Palacio s.v.

All. Mihajlovic 6,5 – La squadra se la gioca a viso aperto e viene premiata.

LAZIO

Reina 5 – Potrebbe respingere meglio il tiro di Orsolini e non riesce ad intervenire sulla ribattuta di Mbaye. Si oppone alle conclusioni di Barrow e Dominguez. Incolpevole su Sansone.

Patric 5 – Sbaglia quando deve impostare. Rimedia un giallo per un fallo su Sansone. In ritardo sul gol del 2-0. Dal 66’ Pereira 6 – Entra con il piglio giusto.

Hoedt 5,5 – Si limita al compitino.

Acerbi 5 – Da centrale rende di più. Non è la sua miglior partita.

Lazzari 5 – Chiude in ritardo su Mbaye. Prova a farsi vedere sulla fascia destra. Alza bandiera bianca a fine primo tempo per un problema muscolare. Dal 46’ Lulic 5,5 – Cuore e polmoni al servizio della squadra.

Milinkovic 6 – Fa valere il fisico nei duelli. Non è assistito a dovere dai compagni.

Leiva 5 – Al piccolo trotto. Appannato e spesso in ritardo. Dal 65’ Cataldi 6 – Mette ordine nel mezzo. Uno dei pochi a salvarsi. Inzaghi però lo inserisce quando lo svantaggio è già di due gol.

Luis Alberto 5 – Non riesce ad imporre il suo gioco. Il Mago non è in serata. Dal 76’ Caicedo 6 – Gioca di sponda e prova la conclusione.

Marusic 5 – Meno brillante rispetto alle ultime uscite. Con l’ingresso di Lulic viene dirottato a destra.

Correa 6 – Si procura il penalty, che Immobile spreca. Nelle ripartenze non lascia il segno.

Immobile 4,5 – La palla del calcio di rigore finisce tra le braccia di Skorupski. Non trova la via del gol. Dal 66’ Muriqi 5 – Tocca pochi palloni.

All.: S. Inzaghi 5 – I suoi uomini non riescono a reagire dopo il ko contro il Bayern. Squadra sottotono.

Arbitro Giacomelli 6 – Giusto punire con il rigore il fallo di Dominguez su Immobile.

TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO 2-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (dal 75’ Poli), Svanberg (dal 74’ Schouten); Orsolini (dal 74’ Skov Olsen), Soriano, Sansone (dal 78’ Vignato); Barrow (dall’82 Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Dijks, Juwara. All. Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (dal 66’ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (dal 46’ Lulic), Milinkovic, Leiva (dal 66’ Cataldi) Luis Alberto (dal 76’ Caicedo), Marusic; Correa, Immobile (dal 66’ Muriqi). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Fares, Akpa Akpro. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. di Trieste)

Marcatori: 18’ Mbaye (B), 63’ Sansone (B)

Ammoniti: Danilo (B), Patric (L), Hoedt (L)