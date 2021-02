Monza-Cittadella, match valevole per la 25° giornata del campionato di Serie B. Finisce a reti bianche all’U-Power Stadium

Il Monza non va oltre lo 0-0 contro il Cittadella, non approfittando della frenata di Empoli e Salernitana. Balotelli non brilla, con la squadra di Brocchi che deve accontentarsi di un punto nel match d’alta classifica contro i veneti. Punto prezioso al contrario per l’undici di Venturato dopo il tonfo casalingo contro la Reggiana. Occasionissima nella ripresa per Balotelli, fallita malamente dal numero 45. Al Monza non è bastato il blitz all’intervallo del patron Berlusconi, all’U-Power Stadium per caricare la squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Ci sono due novità nell’undici di Brocchi considerando le defezioni di Boateng e Bettella: Ricci viene preferito a D’Alessandro nel tridente offensivo insieme a Balotelli e Mota Carvalho, mentre c’è Pirola nel pacchetto arretrato al fianco di Bellusci. A centrocampo, Scozzarella vince il ballottaggio con Barberis. Venturato sceglie invece Ogunseye al fianco dell’ex Beretta, con Baldini a giostrare sulla trequarti al posto di D’Urso.

Primo tempo con pochi sussulti, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi e a non lasciare varchi. L’unica fiammata degna di nota è per i brianzoli con Mota (molto attivo sulla sinistra): il destro del portoghese viene respinto da Maniero. Sulla ribattuta, intervento dubbio su Balotelli che protesta e si innervosisce. L’attaccante di casa viene subito calmato dai compagni e da Brocchi in panchina. Lo stesso ‘Super Mario’ nel finale di tempo rimedia un colpo al braccio, ma rientra prontamente dopo le cure dei medici. Qualche minuto prima, gol annullato a Beretta in offside millimetrico sulla confusione di Baldini.

Squadre un po’ più lunghe nella ripresa, con Brocchi che prova la carta D’Alessandro al posto dell’evanescente Ricci. Il primo squillo dopo l’intervallo è ad opera di Iori, con il destro radente del capitano del Cittadella che termina di poco a lato. L’occasionissima per il Monza arriva al 63′ nei piedi di Balotelli, che però calcia male vanificando l’ottima combinazione Frattesi-D’Alessandro. Finisce dieci minuti più tardi la partita di ‘Super Mario’, sostituito dall’ex Diaw. Il neo-entrato ci prova subito, ma il suo colpo di testa non impensierisce Maniero. Vani nel finale gli assalti del Monza: termina a reti bianche all’U-Power Stadium.

Monza-Cittadella, pagelle e tabellino

MONZA-CITTADELLA 0-0

Monza (4-3-3): Di Gregorio 6, Donati 6, Bellusci 6,5, Pirola 5,5, Carlos Augusto 5,5; Frattesi 6,5, Scozzarella 5,5 (64′ Barberis 6), Barillà 5,5 (64′ D’Errico 6); Ricci 5 (46′ D’Alessandro 6,5), Balotelli 4,5 (76′ Diaw 6), Mota Carvalho 7. Allenatore Cristian Brocchi 5,5

A disposizione: Lamanna, Anastasio, Scaglia, Armellino, Maric, Colpani, Paletta, Sampirisi

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 6,5; Cassandro 5,5 (84′ Ghiringhelli sv.), Adorni 6,5, Frare 6, Donnarumma 6,5 (80′ Benedetti sv.); Proia 6, Iori 7 (80′ Gargiulo sv.), Branca 6; Baldini 6,5 (72′ Tavernelli 6); Beretta 6 (72′ D’Urso 6), Ogunseye 5. Allenatore: Roberto Venturato 6,5

A disposizione: Kastrati, Perticone, Camigliano, Rosafio

Arbitro: Ros (sez. Pordenone) 6

Ammoniti: Ricci (M), Iori (C), Cassandro (C), Beretta (C), D’Alessandro (M)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′

Top e Flop di Monza-Cittadella

TOP

Mota Carvalho 7 (Monza) – Il più continuo, non dà respiro a Cassandro sulla corsia ci competenza. Impegna Maniero e riparte sempre con pericolosità. Il più vivo dell’attacco biancorosso.

Iori 7 (Cittadella) – Bussola del Cittadella, ricama e cuce il gioco della squadra veneta. Senza disdegnare la conclusione dalla distanza. Uomo fondamentale per le alchimie di Venturato.

FLOP

Balotelli 4,5 (Monza) – Non brilla e si innervosisce per un contatto in area nel primo tempo. Nella ripresa non va meglio: chiuso nella morsa della difesa ospite, non riesce mai a trovare il guizzo vincente. Spreca malamente la chance più ghiotta della gara.

Ogunseye 5 (Cittadella) – Lavoro sporco e sacrificio, però pasticcia troppo palla al piede. Non dà peso all’attacco ospite.