Nuova prova negativa per la Lazio sul campo del Bologna. Ko che vale le critiche sui social per Simone Inzaghi

Tonfo della Lazio in quel di Bologna. Niente riscatto per la squadra allenata da Simone Inzaghi dopo il netto ko di Champions League contro i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Altra prestazione negativa per la squadra biancoceleste, che cade al ‘Dall’Ara’ sotto i colpi dell’undici allenato da Mihajlovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Lazio ko a Bologna: tifosi contro Inzaghi

Un gol per tempo per il Bologna: Mbaye nella prima frazione, poi la prodezza firmata nella ripresa da Sansone. E nel mirino della critica e dei tifosi della Lazio finisce anche Simone Inzaghi. Nonostante l’ottimismo per il rinnovo con il club del patron Lotito, diversi sostenitori laziali si interrogano sul futuro e il ciclo alla guida della squadra dell’allenatore piacentino.

Finita la stagione della Lazio o paura che sia finito anche il ciclo di Inzaghi spero di cuore di sbagliare. #BolognaLazio #SerieA — Fede81 (@81Thailand) February 27, 2021

Inzaghi stavolta indifendibile. Spiace dirlo. #BolognaLazio — Tony Gambler (bluster) (@tonygamblerII) February 27, 2021