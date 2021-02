Juventus, Miguel Veloso è sicuro: "Passa il Porto. Scudetto all'Inter"

La Juventus si appresta a giocare quest’oggi contro il Verona. Arriva, però, un pronostico sull’esito della stagione che non piacerà affatto ad Andrea Pirlo

La Juventus resta in corsa su tutti i fronti in questa stagione, nonostante qualche prova poco convincente nell’arco dell’anno. I bianconeri oggi saranno impegnati contro il Verona: non sono ammessi passi falsi se si vuole continuare a credere nello Scudetto. In vista del match che vedrà la Vecchia Signora impegnata quest’oggi, ha parlato Miguel Veloso.

Il centrocampista portoghese si sofferma in prima battuta sulle straordinarie qualità di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoSport’: “E’ più leader? A una certa età diventa anche normale. Cristiano Ronaldo, a livello di leadership, ha compiuto il salto di qualità nel trionfo a Euro 2016. Io mi sono fermato alle qualificazioni quell’anno, ma anche da fuori era chiara la sua importanza come fuoriclasse e trascinatore. Cristiano è uno che se si mette in testa una cosa la raggiunge”.

Prosegue poi lodando ulteriormente il fenomeno ex Real Madrid: “Sul fatto che diventerà il miglior bomber di tutti i tempi non ho dubbi: ci riuscirà al cento per cento. Fidatevi di me: un altro Cristiano non ci sarà nella storia del calcio. Mbappé e Haaland sono giovani e fortissimi, ma se arrivare in alto è difficile, mantenersi lo è ancora di più. Per loro come per chiunque non sarà facile avere la continuità di Cristiano. Lui è come Jordan, una leggenda”.

Verona-Juventus, Miguel Veloso stronca le ambizioni bianconere in questa stagione

Miguel Veloso parla di Ivan Juric: “Non ho mai visto qualcuno con la passione di Juric. E’ un vulcano e quando si arrabbia esplode in croato, al punto che qualcosa iniziamo a capirlo pure noi. Già il tono dice tutto e poi in squadra abbiamo anche qualche traduttore”.

Si sofferma anche sul match di questa sera, Verona-Juventus: “Stasera mancheranno tanti campioni, ma altrettanti saranno in campo. Con la Juventus, proprio come ripete Juric, non puoi permetterti nemmeno un secondo di distrazione altrimenti è facile essere puniti dal mio amico Cristiano. Dovremo approfittare delle loro assenze per provare a vincere come lo scorso anno. Kulusevski? E’ davvero un grandissimo talento”.

Veloso si sofferma anche sulle ambizioni bianconere in questa stagione, stupendo con un doppio pronostico clamoroso: “La Juventus vincerà la Champions League? Auguro a Cristiano di riuscire a conquistarla anche con i bianconeri, ma almeno per quest’anno la vedo dura. A meno che Cristiano non azzecchi una serata magica delle sue. Il Porto è una squadra tosta nel dna, proprio come il suo allenatore Sergio Conceiçao. Secondo me, si qualificheranno i portoghesi e poi il Bayern è la grande favorita: i tedeschi hanno un’intensità superiore a tutti e possono ripetere il trionfo del 2020. Scudetto e classifica marcatori? Inter tricolore e Cristiano re dei bomber”.