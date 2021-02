Si chiude il sabato della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Verona e Juventus

Dopo la vittoria contro il Crotone, e la sconfitta col Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus torna in campo e, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, fa visita al Verona. I padroni di casa di Ivan Juric sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro il Genoa e veleggiano al nono posto in classifica. Di contro, i bianconeri di Andrea Pirlo, alle prese con numerose defezioni per infortunio, sono attualmente terzi in graduatoria, con una partita, quella contro il Napoli, da recuperare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-JUVENTUS

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldoo. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus* 45; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 34; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina, Benevento e Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari e Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più