Il secondo anticipo del sabato, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Bologna e Lazio

Dopo la sfida tra Spezia e Parma, è tempo di scendere in campo per Bologna e Lazio nella sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, guidati dal grande ex Sinisa Mihajlovic, sono reduci dal pareggio nel derby emiliano contro il Sassuolo. I biancocelesti di Simone Inzaghi, dopo la batosta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League, cercano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta nel turno precedente contro la Sampdoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus* 45; Roma 44; Atalanta e Lazio 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 34; Sampdoria 30; Genoa 26; Bologna, Udinese, Fiorentina e Benevento, Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari, Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più